Tiburones del Granada y Matagalpa dominan el Pomares Sub 23

Los Tiburones del Granada y los Indígenas de Matagalpa ganaron sus respectivas series por barrida (4-0) y se adueñaron del liderato del torneo German Pomares Sub-23.

Los granadinos derrotaron este domingo 4-3 y 6-1 a Boaco, los ganadores fueron Andy Avendaño y Jayson Romero, los perdedores Jerling González y Hersson Bello.

-Publicidad-

Los más destacados en la doble cartelera por los ganadores fueron: Junior Ortega de 7-5, con par de dobles y dos tres empujadas, Jefferson López 3-2, dos empujadas y una anotada.

Por su parte los matagalpinos derrotaron 6-3 y 12-4 a Madriz, los lanzadores ganadores fueron Jader Blandón y Stanlin Orozco, los perdedores Luis Rivera y José Martínez.

A la ofensiva por los indígenas destacaron: José Orozco de 4-4, con doble, Jairo Mairena 5-2, con cuadrangular y dos empujadas, Jorge López de 3-1 con cuadrangular y dos empujadas.

En otros resultados de la jornada dominical: Las Fieras del San Fernando barrieron a los Indios del Bóer 2-1 y 3-1, los ganadores fueron Oscar Vega y Dyron García.

El Frente Sur-Rivas dividió ante los Toros de Chontales, a primera hora los rivenses ganaron 3-2 y a segunda hora los chontaleños blanquearon 6-0.

Después de jugarse los primeros tres fines de semana, la tabla de posiciones esta de la siguiente manera:

Grupo A: Tiburones de Granada con balance de 5-1, Dantos 6-2, Frente Sur-Rivas y Masaya 4-4, Toros de Chontales 3-3, Indios del Bóer 3-5 y Productores de Boaco 3-9.

Grupo B: Indígenas de Matagalpa 8-3, León y Malpaisillo 7-4, Estelí 5-7, Madriz 4-8 y Nueva Segovia 3-8.

La próxima jornada se realizará el próximo sábado 17 de octubre (doble juego de siete innings a las 10 am) de la siguiente manera:

Los Tiburones de Ganada vs Dantos, Productores de Boaco vs Rivas, Toros de Chontales vs Indios del Bóer, León vs Indígenas de Matagalpa, por su parte Nueva Segovia vs Estelí y Malpaisillo vs Madriz.