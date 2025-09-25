Pobladores apalean a supuestos delincuentes en la Calle de la Piedra Bocona de Granada

Un tremendo bochinche se registró este jueves en la calle conocida como la “Piedra Bocona”, de la ciudad de Granada, luego de que un hombre y una mujer fueron descubiertos al momento de robar el celular a una persona.

Bochinche en Granada por robo de celular en la calle Piedra Bocona

En un video enviado a nuestra línea de WhatsApp 8711-0456 se observa cuando uno de los supuestos ladrones es perseguido y golpeado a puñetazos, patadas y guiñones de pelos por varias personas, incluyendo a su víctima.

En la grabación también se observa a una mujer acompañante del sujeto agredido por los pobladores, cuando levanta un celular del pavimento y lo oculta en una mochila.

Esta mujer acompañaba al delincuente en Granada

Se desconoce si al final del caso, el supuesto afectado por el robo logró recuperar su aparato telefónico, lo cierto es que los señalados lograron huir antes de que al sitio se presentaran agentes policiales a intervenir.