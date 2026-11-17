La señora Luz Daniela Cruz Velásquez, trabajadora del área limpieza pública, fue agredida y despojada de dinero y su celular, por uno de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Delincuentes golpean y roban a Luz Daniela Cruz, trabajadora municipal en Estelí

El robo con violencia ocurrió a las 4:45 minutos de la madrugada de ayer lunes de la gasolinera Uno cuadra y media al este, en el barrio Juno Rodríguez de la ciudad de Estelí.

El robo quedó captado por videos de seguridad, en los cuales se observa al pasajero de la motocicleta que se abalanza sobre la mujer que se encuentra barriendo la cuneta.

Delincuentes en moto golpean y roban a trabajadora municipal en Estelí #Nicaragua pic.twitter.com/loYinykQk8 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 17, 2026

El hombre lanza al suelo a la trabajadora y procede a revisar las bolsas de su pantalón, despojándola de sus pertenencias, entre estas su teléfono y el dinero que portaba.

Si alguna persona reconoce a estos sujetos puede llamar al 118 número de emergencias de la Policía Nacional.

