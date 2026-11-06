Choque entre motocicletas deja par de lesionados en Carretera a Masaya

Ivon Sevilla Robles, de 44 años sufrió una fractura en la mano derecha, mientras su esposo Juan Roble, de 49 años quien conducía una motocicleta, resulto ileso, al chocar contra otra “Cabra Mecánica”, que conducía, Alejandro Aguilera, de 20 años, en la primera entrada a las Colinas, sobre la carretera a Masaya.

Debido al encontronazo Alejandro Aguilera resulto con lesiones leves, en tanto Ivón Sevilla Robles, fue atendida por técnicos de emergencia de Cruz Blanca, para luego trasladarla al hospital Manolo Morales.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en percance vial.