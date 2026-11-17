Con múltiples lesiones resultó María Félix Salinas Rayo, de 58 años, después de ser impactada por la motocicleta Génesis, placa M 171-940 conducida por Kevin Antonio Leytón Vanegas de 29 años.

El accidente se registró la noche de este lunes, de la segunda entrada de Praderas del Doral, en el distrito seis de Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que doña María Félix andaba en estado de ebriedad y tras discutir con su pareja, salió corriendo del lugar en que compartían, cruzando la vía, momento en que fue impactada por la moto.

La lesionada fue trasladada a un centro asistencial en un vehículo particular, en tanto, agentes policiales investigan el caso.