El futbolista juvenil Abel Núñez, murió como consecuencia de un pelotazo que recibió en la cabeza el pasado jueves. Núñez, era parte del equipo del FC Ezeiza y sufrió el impacto durante el encuentro contra Deportivo Núñez correspondiente a la quinta división de un torneo de juveniles C de AFA.

Futbolista argentino

Núñez fue atendido sobre el mismo césped después de recibir el golpe y después fue trasladado a un centro médico, donde fue operado.

Este domingo, su club confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales.