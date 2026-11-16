Futbol argentino de luto, jugador Abel Núñez murió al recibir pelotazo en la cabeza
El futbolista juvenil Abel Núñez, murió como consecuencia de un pelotazo que recibió en la cabeza el pasado jueves. Núñez, era parte del equipo del FC Ezeiza y sufrió el impacto durante el encuentro contra Deportivo Núñez correspondiente a la quinta división de un torneo de juveniles C de AFA.
Núñez fue atendido sobre el mismo césped después de recibir el golpe y después fue trasladado a un centro médico, donde fue operado.
Este domingo, su club confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en sus redes sociales.
YA
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