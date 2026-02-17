Hombre conocido como Carlos en hallado muerto en el Río Grande de Matagalpa

Un hombre identificado preliminarmente solo como Carlos, fue encontrado muerto la mañana de este martes, en las aguas del Río Grande de Matagalpa, cercanías de la parte trasera del Mercado Sur, en la Perla del Septentrión.

Se presume que el hombre habitaba en el barrio Lucidia Mantilla. Su cadáver fue encontrado por personas que transitaban por el sector y dieron aviso a las autoridades.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional y personal del Instituto de Medicina Legal, quienes realizaron el levantamiento correspondiente e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.