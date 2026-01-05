Fallece mujer impactada en silla de ruedas por motociclista ebrio en Carretera a Masaya

Tras varias horas de agonía, esta mañana se confirmó el fallecimiento en el Hospital Manolo Morales de la señora Johana del Carmen Matute Sánchez, de 40 años, víctima de un brutal accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 9 de la Carretera a Masaya.

El percance ocurrió anoche cuando la víctima se desplazaba en una silla de ruedas, la cual era empujada por su pareja, Oscar Armando Flores. En ese trayecto, ambos fueron embestidos por una motocicleta conducida por Elmer Antonio Reyes Donaire, de 21 años.

Según el reporte, Reyes Donaire conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, factores que le impidieron evitar la colisión frontal contra la pareja.

Producto del fuerte impacto, Matute Sánchez sufrió un trauma craneoencefálico severo que finalmente le segó la vida.

Los tres involucrados fueron trasladados de urgencia al centro hospitalario. Sin embargo, en un intento por evadir la justicia, el motociclista intentó fugarse del hospital poco después de ingresar.

La rápida acción del personal de seguridad interna permitió su detección y captura inmediata, siendo entregado a las autoridades policiales que custodiaban el lugar.

El señalado permanece bajo custodia y será remitido a las autoridades correspondientes para enfrentar cargos por homicidio imprudente en accidente de tránsito, agravado por el estado de ebriedad.

