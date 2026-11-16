Conductor ebrio mata a motociclista en Bilwi
El ciudadano Roberto Antonio Bonilla, de 33 años, murió a causa de las graves lesiones que sufrió al ser impactada la moto que conducía por un vehículo que manejaba en estado de ebriedad Odair Álvarez Salazar, de 49 años.
La tragedia ocurrió frente al taller de mecánica “El Manguito”, ubicado en el barrio Galilea, municipio de Bilwi, Caribe Norte.
Cazadores de noticias informaron que Roberto Bonilla conducía la motocicleta, placa M 112 647 de Norte a Sur, siendo interceptado su paso de preferencia por Odair Álvarez que manejaba el vehículo matricula RN 4188 en completo estado de ebriedad, dándose la desgracia.
En estado crítico Roberto Antonio fue trasladado al Hospital Regional Sandino Nuevo Amanecer, donde ya fue ingresado sin signos vitales.
La Prueba de Alcoholemia practicado al conductor Odair Álvarez Salazar dio positivo con 1.384 gramos por litro de sangre.