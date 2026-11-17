Esta madrugada falleció en el hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos, Río San Juan, el ciudadano Leider Eliezer Linares Tercero, de 33 años, debido a las grave lesiones que sufrió en accidente de tránsito.

José Duarte, nuestro corresponsal en Río San Juan, informó que Leider Linares conducía su moto la madrugada de ayer por la comarca México, en el municipio de San Carlos, cuando perdió el control debido al estado de ebriedad en que andaba, derrapando.

Con las graves lesiones fue llevado al centro asistencial donde lamentablemente perdió la vida casi 24 horas después de accidentarse.

Leider Eliezer Linares Tercero, era originario de la comarca México, a pocos metros de donde se accidentó.

