Estudiante de medicina comparte desgarrador ataque que casi le cuesta la vida a manos de su ex pareja

La jovencita Alondra Oporta estuvo al filo de la muerte luego de ser golpeada y estrangulada por su ex pareja Edelberto Enrique Treminio Vallejos, la madrugada del pasado 3 de octubre.

Alondra compartió en sus redes sociales el calvario que la hizo vivir Edelberto Enrique en esos minutos del ataque.

Al cobarde no le basto con los golpes pues también la arrastró por la casa a la vista y paciencia de la hermana y madre del cobarde quienes no hicieron nada por detenerlo y evitar la agresión.

Conto que fue despojada de su celular, cédula y pertenencias personales, quedando incomunicada y sin poder pedir ayuda inmediata.

Ya recuperándose de las heridas, Alondra interpuso formal denuncia ante las autoridades y decidió hacer pública su historia como medida de protección y para exigir justicia.

Alondra Oporta es estudiante de la carrera de Medina, originaria de Bonanza y actualmente radicada en Managua.