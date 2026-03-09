Profesor de la UdeM es hallado sin vida dentro de su casa en Batahola Sur

El profesor Ricardo López Márquez, de nacionalidad española, fue hallado muerto anoche en la casa que habitaba solo en la colonia Batahola Sur, Distrito Dos de Managua.

El cuerpo sin vida fue encontrado en estado de descomposición, luego que vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la fetidez que se sentía fuera de la vivienda.

Los pobladores también indicaron a la Policía que tenían varios días de no ver al profesor Ricardo López, quien impartía clases en la Universidad de Managua (UdeM).

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se determinará la causa exacta de la muerte del profesor español, quien tenía más de 20 años de vivir en Batahola Sur y era un excelente vecino.

