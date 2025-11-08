Caraceño acaba con su existencia y motivos se los lleva bajo tierra

Por motivos que se llevó al más allá puso un alto a su vida por la vía de la asfixia mecánica el ciudadano de Richard Noel, de 49 años de edad, en casa de su mamá ubicada en el barrio Roberto López del municipio de Diriamba, en Carazo, este sábado.

El cuerpo del infortunado fue encontrado por su mamá, quien después de haberlo visto llegar ebrio le dijo que se fuese a acostar al cuarto. Al transcurrir las horas, la señora fue a ver cómo estaba y encontró la fatal escena.

Las autoridades de la Policía Nacional tras ser notificadas por los familiares llegaron al lugar junto al médico forense, quien luego de revisar el cuerpo descartó mano criminal.