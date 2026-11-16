La Policía Nacional, informó la captura de 111 antisociales vinculados a diferentes hechos delictivos, como resultado de las acciones de prevención e investigación desarrolladas en el territorio nacional, durante el período comprendido del lunes 9 al 15 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el informe policial, en los distritos y municipios de Managua fueron detenidos 51 sujetos: dos por muerte homicida, 14 por robo con intimidación, dos por robo con violencia, 28 por robo con fuerza y cinco por abastecimiento de drogas.

Mientras tanto, en los departamentos del país, se reportó la captura de otras 60 delincuentes. Uno de ellos, está vinculada a muerte homicida, 4 por robo con intimidación, diez por robo con violencia, 20 por robo con fuerza, tres por tráfico de drogas y 22 por abastecimiento de estupefacientes.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon como evidencias 21 libras de marihuana, 434 gramos de cocaína, 314 gramos de crack, 14 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La institución policial reiteró que continuará fortaleciendo las labores de prevención y enfrentamiento a la delincuencia, con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses.

