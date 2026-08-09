Nicaragua: el Pueblo Presidente vence en un entorno adverso

Durante 20 años desde enero 2027, el gobierno Sandinista ha desarrollado su modelo revolucionario del Pueblo Presidente buscando reconciliación y unidad nacional para superar la herencia de conflicto del siglo pasado y afianzar el desarrollo humano inclusivo del pueblo enfocado, en el ser humano, en todas las familias nicaragüenses. En 2012, nuestro gobierno explicó el sentido del modelo del Pueblo Presidente de esta manera, “El Modelo del Poder Ciudadano se sustenta en los Valores Cristianos, Ideales Socialistas y Prácticas Solidarias. En el marco de estos valores es que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dirige la transición hacia una sociedad, cuya principal finalidad es la realización de los seres humanos, así como la superación de la pobreza.”

El modelo del Pueblo Presidente consiste de muchos elementos estrechamente entrelazados de manera que cada uno refuerza los demás por medio de la recuperación de valores, la restitución de derechos y el fortalecimiento de capacidades. El documento de 2012 explica que “El concepto del Pueblo Presidente en Nicaragua es de un pueblo organizado, con el poder en sus manos para ser protagonista de su propia historia en las decisiones que afectan su vida económica, política, social y cultural. Esto significa que la democracia directa impulsa procesos profundos de cambio en la sociedad, partiendo de la toma de conciencia de su capacidad de ejercer el poder y el impulso de valores éticos y morales que conlleven a un verdadero desarrollo humano.”

Desde 2007, el instrumento principal para impulsar el Pueblo Presidente ha sido la formulación e implementación, a base de una amplia participación de los diferentes sectores de la sociedad y de la economía, del Plan Nacional de Desarrollo Humano lo cual “está sustentado en el Modelo Cristiano, Socialista y Solidario del Poder Ciudadano, que tiene al ser humano como el centro del modelo, rescata para el pueblo el rol del Estado para liderar el progreso económico y social y rescata el rol del pueblo como el soberano en los procesos de decisión nacional.”

Pueblo Presidente, Pueblo Alcalde

En estos días durante las consultas sobre la actual propuesta de reformas a la Constitución, la Compañera Wendy Morales, Procuradora General de Justicia, ha explicado que son las municipalidades “la representación más cercana a la vida cotidiana de las familias nicaragüenses. El municipio es el espacio donde la acción pública de la nación se transforma en resultados tangibles para las familias.”

Así que, gracias a los avances concretos en las condiciones de vida de la población y en la reducción de la pobreza, en las elecciones municipales de 2022 el Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó cada una de las 153 Alcaldías del país.

Antes de la votación, el compañero Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua, comentó que las y los candidatos sandinistas “tienen primero la responsabilidad de atender a nuestro Pueblo. Una de las primeras responsabilidades es atender a nuestro Pueblo en todas las necesidades que se presentan en la vida cotidiana. Y por supuesto, lo fundamental es nuestro Modelo, un Modelo de Diálogo y Consenso, un Modelo de Presencia Directa, un Modelo de protagonismo de la gente, donde lo principal tiene que ser el protagonismo de nuestro Pueblo en cada dimensión.”

Cada proceso electoral en Nicaragua demuestra los avances año tras año del Consejo Supremo Electoral en su dominio de los aspectos técnicos y administrativos de los procesos electorales y en su capacidad comunicacional y organizativa. Tanto el proceso de votación como el sistema del cómputo de los votos tiene un nivel de eficiencia y confiabilidad que lo hace un verdadero modelo en comparación con las experiencias de otros países de la región. La activa colaboración voluntaria de toda la sociedad, de decenas de miles de personas desde las universidades y escuelas hasta la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, los diferentes partidos políticos y personal de salud de MINSA y de la Cruz Blanca, garantizan su seguridad, su naturaleza inclusiva y su integridad democrática. La notable entrega, compromiso y buena voluntad de todas estas decenas de miles de personas que aportan su apoyo voluntario en cada ejercicio electoral aseguran la innegable legitimidad del proceso como la expresión soberana de la voluntad popular.

Hace poco la Compañera Diputada Arling Alonso, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional nos recordó la insistencia de nuestro Comandante Daniel en el principio del Pueblo Presidente y dijo, “Esto para nosotros es nuestro punto de partida, porque si bien es cierto, nosotros ya veníamos de una Reforma Constitucional amplia, sustantiva, donde si nosotros leemos nuestra Constitución, en sus Principios Fundamentales va incorporado de una u otra manera, ese Principio del Pueblo Presidente, y va en más de un Artículo. En distintos Artículos plantea que el centro, la columna del Modelo Revolucionario nicaragüense es nuestro Pueblo, es la Persona, son las Familias, son nuestras Comunidades.”

La verdad verdadera día a día

Hay un sinnúmero de ejemplos de esta verdad verdadera que vindica en la práctica cada día el modelo del Pueblo Presidente en todas las esferas de la vida nacional. Como explicó en 2025 la Compañera Ministra Ofelia María Villalobos, “El Modelo de Salud Familiar y Comunitario que nosotros tenemos en este País, en esta Nicaragua Siempre Bendita, es un Modelo inédito, elaborado por nicaragüenses y para los nicaragüenses… Es un Sistema totalmente fortalecido y consiste en llevar la Salud a las comunidades más alejadas que nosotros tenemos, para dar una atención con Amor y una atención con calidad, pero, sobre todo, restituir esa Salud, a una Salud Digna para el Pueblo nicaragüense.”

Esta realidad se refleja en las estadísticas de los indicadores de la salud como por ejemplo la mortalidad materna que ha caído desde 93 por cada 100,000 nacidos vivos en 2006 a 16 el año pasado. Otro ejemplo, altamente relevante en estos momentos, ha sido el control a nivel nacional de la incidencia del dengue. En Centroamérica, Nicaragua tiene, por mucho, el porcentaje más pequeño de la población afectada por el dengue, gracias a las constantes masivas campañas de fumigación, abatización y limpieza promovidas por el Modelo de Salud Familiar y Comunitario de MINSA.

Hace poco el compañero Dr. Carlos Saenz observó, “…dentro de ese mismo Modelo se encaja la parte de Malaria. Eso ha dado muchos éxitos con muchos indicadores, y gracias a esta estrategia nosotros obtuvimos un Reconocimiento Internacional de parte de la Organización Mundial de la Salud, donde nos ganamos un Premio por el ejemplo de cómo nos articulamos para luchar contra la Malaria, entre la Red Comunitaria y el Ministerio de Salud y los Brigadistas de Salud.” Y a la par de la práctica diaria de la coordinación eficaz contra las enfermedades epidemiológicas, se ha logrado construir más de 22 hospitales nuevos, 17 centros de salud, 454 puestos de salud y más de 80 casas maternas que se articula con más de 5500 casas bases en todo el país



Esta misma visión del Pueblo Presidente ha impulsado el exitoso trabajo promovido por SINAPRED de prevención y mitigación ante desastres. El compañero Jorge Pérez, Director de Preparación para la Respuesta ante Emergencias, ha explicado que “Tenemos más de 40,000 Brigadistas, un poquito más de 40,000 en 4,000 Brigadas, más o menos; Brigadas Municipales, Comunitarias” en un sistema que atiende a más de 1,900 puntos críticos a nivel nacional. Este año en los Ejercicios Nacionales de Preparación para Proteger la Vida en Situaciones Multiamenazas han participado en cada Ejerecicio más de un millón de personas en más 4000 barrios urbanos y 4500 comunidades rurales de todo el país.

Es otra manifestación de la verdad verdadera afirmado por el compañero escritor Stalin Centeno cuando escribió, “El Pueblo sigue siendo Presidente porque se gobierna desde el territorio, desde la comunidad, desde las decisiones de base. Porque este país no pertenece a una élite, sino a una conciencia colectiva que despertó y no piensa dormirse jamás.” Y como dijo el Dr. Gustavo Porras al canal venezolano Telesur en una entrevista reciente, “Absolutamente todo lo que hacemos es al servicio del Pueblo, el Pueblo es nuestro Jefe. Un Pueblo Presidente se llama el Modelo Sandinista, el Modelo nicaragüense.”

El compañero diputado Carlos Emilio López ha explicado que, “Todos los tributos que el Gobierno recopila del pueblo, el gobierno se los retorna al Pueblo Presidente, transformados en Escuelas, Colegios, Institutos Tecnológicos, Universidades, Centros de Salud, Hospitales, Casas Maternas, Puentes, Caminos, Carreteras, Créditos para la producción, Servicios Básicos de calidad para todas las Comunidades, Servicio de Energía Eléctrica, de Agua Potable, de Alcantarillado Sanitario.”

Y es así porque, como ha declarado también el Dr. Gustavo Porras en estos días “el Jefe de todos nosotros, es el Pueblo de Nicaragua. Por eso el Comandante, la Compañera, el Frente, todos nosotros decimos: Pueblo Presidente. Y por eso decimos que Pueblo Presidente no es un eslogan, es la expresión de la estructuración social de Nicaragua.”

Pueblo Presidente – Buen Gobierno

A nivel internacional, generalmente los criterios aplicados para valorar la legitimidad de los gobiernos se basan en la eficacia, la eficiencia y la equidad de su gestión. En el caso de Nicaragua aun las instituciones financieras internacionales controladas por las elites occidentales reconocen la alta eficacia y eficiencia de la ejecución presupuestaria del gobierno Sandinista. Además, año tras año el gasto social dirigido a la reducción de la pobreza supera el 50% del presupuesto nacional, claramente dirigido para asegurar el protagonismo en la vida nacional de la población más empobrecida. A la par de este enfoque presupuestaria para combatir la pobreza, se desarrolla una cada vez más profunda democratización de la economía nacional.

El compañero César Castañeda, Embajador de Nicaragua a Bruselas, dio un ejemplo de esta realidad la semana pasada cuando nos habló de la reciente experiencia en el evento internacional Mundo de Café. El embajador comentó, “Allí participan un sinnúmero de representaciones de distintos países, y Nicaragua se destacó no solamente por la calidad del café, sino también por el Modelo de Trabajo que nosotros tenemos. Para muchos de los que estaban ahí les llamó la atención, y fue como algo de mucha relevancia y mucho peso, la manera en que nuestro Buen Gobierno está trabajando conjuntamente con los cafetaleros, sin intermediarios, procurando la tecnificación, procurando el fortalecimiento de estos sectores, para que ellos mismos sean los protagonistas de todos sus procesos, de todas sus gestiones.”

Esencialmente, el consenso general es que un gobierno legítimo se caracteriza por una incuestionable buena fe, una administración eficiente que responde a las ansiedades y preocupaciones de la población, la constante creación de las condiciones que garantizan el desarrollo humano de todas las familias de manera inclusiva y un sistema de seguridad ciudadana y justicia igual para todas y todos, implementado a base de la confianza ciudadana y el apoyo popular. También se trata de mantener una amplia apertura institucional a las reformas oportunas que defienden y refuerzan la legitimidad del modelo de gobierno junto con una política exterior soberana y respetuosa que defiende la soberanía nacional.

Nicaragua y un entorno adverso

Por ser tan altamente consecuente con estos criterios, Nicaragua goza de un amplio prestigio a nivel internacional en todo el mundo mayoritario, mientras el gobierno norteamericano y sus gobiernos aliados, desde hace mucho tiempo, abandonaron estos fundamentos básicos de la legitimidad. Ninguno de los países que atacan a Nicaragua ni se acercan al nivel de legitimidad del gobierno Sandinista de Nicaragua del Comandante Daniel y la Compañera Rosario. Por supuesto que no, ya que es precisamente por ese motivo que lanzan sus mentiras y calumnias en apoyo a las y los apátridas golpistas y por ser en mayor o menor grado abyectos súbditos anti-democráticos de las élites norteamericanas y europeas.

Su fracasado fascista modelo neoliberal no tolera el buen ejemplo del gobierno soberano, en las palabras de la compañera embajadora Guisell Morales Echaverry, de “Un Pueblo Presidente que tiene como prioridad la defensa de la Revolución, la defensa de la Soberanía y la Autodeterminación, la Felicidad y Prosperidad de nuestro Pueblo, la construcción de un mundo diferente, multipolar… Un Pueblo Presidente, que consecuentemente tiene una política exterior y relaciones internacionales fundamentada en el respeto absoluto al principio de no injerencia.”

En el Acto Solemne de juramentación e inauguración del nuevo periodo del Pueblo-Presidente del 10 de enero de 2022, nuestro Comandante Daniel declaró “…hoy juramentamos y les pido que todos se pongan de pie, porque aquí el Presidente es el Pueblo, y si el Presidente es el Pueblo tenemos que ir juntos, y vamos a jurar, familias nicaragüenses, hermanos y hermanas nicaragüenses vamos a jurar nuestro Compromiso de seguir luchando para erradicar la Pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses.”

Y en estos días nuestra Co-Presidenta Compañera Rosario ha reafirmado, que “Aquí el Pueblo Presidente, como decíamos, tiene las claves, tiene las llaves, para decidir sobre nuestra Democracia, caminos de Paz, caminos de Dignidad, de Estabilidad, de Seguridad, de Trabajo y Prosperidad, continuidad de lo que hemos ya recorrido, continuidad y ascenso. ¿Qué quiere decir eso? Que evoluciona lo que ya hemos hecho, y avanza todavía más, porque tiene la fuerza de un Pueblo.”