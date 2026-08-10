Guiados por la Iniciativa para el Desarrollo Global, construyamos juntos un futuro más próspero para el desarrollo común de China y Nicaragua

Recientemente, en la Reunión de Alto Nivel con motivo del quinto aniversario del lanzamiento de la Iniciativa para el Desarrollo Global, el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, señaló que, ante los profundos cambios que atraviesa la situación internacional, China seguirá trabajando con todos los países para promover la Iniciativa para el Desarrollo Global y articularla con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, aportando un mayor impulso al desarrollo común a nivel mundial. Esto demuestra plenamente la firme determinación de China de colocar el desarrollo en el centro de la cooperación internacional y ofrece nuevas oportunidades para que los países en desarrollo avancen juntos hacia la modernización.

El desarrollo es la llave maestra para resolver todos los problemas y constituye una característica fundamental de la cooperación entre China y Nicaragua. Este año se conmemoran tanto el quinto aniversario del planteamiento de la Iniciativa para el Desarrollo Global como el del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante estos cinco años, bajo la orientación estratégica de los dos Jefes de Estado, China y Nicaragua han aprovechado la construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta como una importante plataforma para profundizar continuamente la cooperación práctica en diversos ámbitos, convirtiendo los principios de la Iniciativa para el Desarrollo Global en resultados concretos que benefician a la población y promueven el desarrollo, dando un nuevo impulso al desarrollo económico y social de Nicaragua. Las viviendas de interés social han permitido que cada vez más familias hagan realidad su sueño de contar con un hogar digno; los autobuses fabricados en China han ofrecido a la población un transporte público más seguro y conveniente; los proyectos de energía solar y otras iniciativas de energía limpia avanzan de manera sostenida, contribuyendo al desarrollo verde y bajo en carbono de Nicaragua; y el Taller Luban, el primero de América y construido conjuntamente por ambos países, se ha convertido en un referente de la cooperación en educación técnica y profesional, contribuyendo a formar talentos que requiere el desarrollo de las industrias modernas de Nicaragua. Asimismo, se han profundizado la capacitación profesional, los programas de becas y otros intercambios educativos, formando cada vez más talentos para el desarrollo nacional. China también ha proporcionado vacunas, fertilizantes, trigo y otros tipos de asistencia, contribuyendo a mejorar el bienestar de la población, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer las capacidades de desarrollo de Nicaragua. Estos resultados reflejan plenamente el compromiso de la Iniciativa para el Desarrollo Global de poner al pueblo en el centro y promover el desarrollo común, y demuestran que la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y Nicaragua sigue dando frutos que benefician a ambos pueblos.

Actualmente, la recuperación de la economía mundial sigue siendo débil, mientras se intensifican el unilateralismo y el proteccionismo, se amplía la brecha de desarrollo y los países en desarrollo enfrentan nuevos desafíos. Precisamente en este contexto, resulta aún más necesario fortalecer la solidaridad y la cooperación, defender un verdadero multilateralismo y promover el desarrollo común. Tal como señaló el Ministro Wang Yi, China está dispuesta a trabajar junto con todas las partes para fortalecer la solidaridad y la cooperación y crear un entorno pacífico para el desarrollo; aunar esfuerzos para acelerar la implementación de la Agenda 2030; promover la apertura y el aprendizaje mutuo para robustecer el motor del desarrollo innovador y practicar el multilateralismo para mejorar el sistema de gobernanza global, a fin de que los frutos del desarrollo mundial beneficien a un mayor número de países y pueblos. La práctica de estos cinco años ha demostrado plenamente que la cooperación entre China y Nicaragua se basa siempre en la igualdad y el beneficio mutuo, respeta el derecho de cada país a elegir su propio camino de desarrollo, no impone condiciones políticas ni está dirigida contra terceros, y constituye una expresión concreta de los principios de apertura, inclusión y cooperación mutuamente beneficiosa promovidos por la Iniciativa para el Desarrollo Global.

El desarrollo de China no puede separarse del mundo, y el desarrollo del mundo tampoco puede desvincularse de China. China siempre ha sido un promotor y contribuyente del desarrollo mundial, así como un socio confiable para el Sur Global. En este nuevo punto de partida marcado por el quinto aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, China está dispuesta a seguir implementando los importantes consensos alcanzados por los líderes de ambos países, tomando la Iniciativa para el Desarrollo Global como guía, profundizando la construcción de alta calidad de la Franja y la Ruta, y promoviendo la implementación de los cinco programas de la Comunidad de Futuro Compartido entre China y América Latina y el Caribe. Asimismo, seguirá defendiendo un verdadero multilateralismo y promoviendo la consulta, la cooperación y los beneficios compartidos, para contribuir junto con todas las partes a la implementación de la Agenda 2030, a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad y a un mundo más próspero y hermoso.