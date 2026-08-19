La Primavera de la Nueva Nicaragua

Aquella luminosa mañana del 20 de Julio de 1979, fecha que les provoca una poderosa crisis nerviosa no solo a la genocida guardia somocista, sino a los hoy golpistas y mercenarios Chamorro Somocianos, cuando el Comandante Daniel Ortega entró triunfante a la plaza de la Revolución en Managua, más de la mitad de los nicaragüenses eran analfabeta. El 53% de los ciudadanos no sabían leer y escribir.

En las cabeceras departamentales y aldeas rurales era muy común ver mujeres descalzas caminando por las calles. Recuerdo durante mi niñez, la parada de la Cotran frente al parque Morazán en Matagalpa, se encontraban de manera permanente enjambres de pordioseros, vende lotería, putillas, bazuqueros y vagos merodeando alrededor de los buses que venían de Jinotega hacia Managua o de Estelí hacia Jinotega.

Los cinturones de miseria en los barrios pobres de Managua se extendían desde Acahualinca, hasta los barrios Quinta Nina y Los Pescadores sobre la costa del lago de Managua, hasta San Judas y Torres Molina hoy Camilo Ortega Saavedra.

Era también común ver como los destartalados buses amarillos, chatarra del Sistema escolar gringo, se descomponían en las calles de Managua especialmente por la mañana cuando los adultos iban a su trabajo y los muchachos a la escuela. Todo mundo se tenía que bajar del bus y continuar a pie a su destino.

Mas de la mitad de las Calles de Managua no estaban pavimentadas. En el verano eran unos polvazales que todo lo cubrían de un polvo fino y en el invierno eran unos enormes charcos y lodazales que hacían la vida miserable en los cinturones de miseria de la capital nicaragüense y principales ciudades del país.

Aunque existía una relativa prosperidad en el país, esta coexistía con una rampante miseria imposible de tapar con un dedo. La pobreza era tal que el primer sociólogo de Nicaragua, el licenciado Reynaldo Antonio Tefel, publicó una encuesta sociológica en forma de libro titulado «El infierno de los pobres.»

Todas las lacras sociales, habidas y por haber en toda sociedad capitalista y tercermundista hacían su agosto en Nicaragua. La delincuencia, la prostitución, el consumo de marihuana, el analfabetismo, la desnutrición infantil y la baja escolaridad eran moneda de curso legal en Nicaragua.

Ante semejante infernal sufrimiento en el cual vivían los pobres es que se levantó todo el pueblo de Nicaragua. Los obreros y campesinos vieron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional la única esperanza de redención social de los oprimidos.

La masacre del 22 de Enero de 1967 fue la última vez que el pueblo creyó en la oposición de la oligarquía dinástica de la familia Chamorro, la dinastía más antigua de Nicaragua con 7 presidentes con el mismo apellido desde Frutos Chamorro en 1853 hasta Violeta Chamorro en 1990.

Luego de 18 años de larga y desigual lucha contra la tiranía somocista, el pueblo de Nicaragua resucita de entre los muertos y florece la esperanza de una nueva Nicaragua.

El 19 de Julio de 1979 la guardia somocista salta en mil pedazos y la dictadura militar somocista se desintegra totalmente.

​Durante el gobierno de doña Violeta, a pesar que desconoció el 50% de la deuda externa, contraída con la ex Unión Soviética, a pesar que durante el primer año de su gobierno recibió un préstamo por $800 millones de dólares, no construyó un solo hospital durante sus 6 años de gobierno. Tampoco construyó un solo instituto de Secundaria nuevo durante todo su gobierno.

Durante los 3 gobiernos títeres, fanáticos y serviles, Chamorro-Arnoldo-Churruco-Somocianos, se repitió la hazaña de doña Violeta. Ninguno de estos gobiernos arrastrados y esclavos de los yanquis construyó un solo hospital ni un solo instituto de Secundaria.

​Cuáles fueron los principales logros del gobierno de doña Violeta? Estos fueron sus logros:

1- Perdonó al gobierno de Estados Unidos, la multa impuesta contra esa potencia por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la suma de 17 mil millones de dólares. Sin ser una deuda personal, sino patrimonio de la nación, sin celebrar un referéndum para consultar al pueblo, doña Violeta alegremente retiró la demanda limpiamente ganada por el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Nicaragua se quedó con sus 38 mil muertos y no se benefició de ninguna Justicia «transicional» de la cual tanto hablan ahora.

2- Vendió el ferrocarril del Pacifico de Nicaragua como chatarra, a precio de guate mojado, dejando en el desempleo a centenares y quizás miles de pobres locatarias, madres solteras en su mayoría, que venían desde León en Occidente y desde Granada y los «pueblos blancos» en El Oriente de Nicaragua a vender sus productos agrícolas en el mercado Oriental de Managua.

Si con todo y guerra y bloqueo el Gobierno Sandinista pudo subsidiar el ferrocarril, por qué no pudo doña Violeta?

3- Vendió también a precio de guate mojado y como chatarra, los aviones de AERONICA propiedad del estado nicaragüense a la línea aérea salvadoreña TACA, con lo cual salvó de la bancarrota a TACA y privó a Nicaragua de la única línea aérea de la nación.

3- El gobierno entrante de doña Violeta condujo masivos despidos en todas las ramas de gobierno. Estados Unidos le ofreció al gobierno de Nicaragua $5 millones de dólares por cada 2,500 empleados despedidos.

El ejercito fue «compactado» de 86 mil soldados en 1990 a 15,000 en 1993. Los empleados civiles fueron igualmente reducidos a 15,000 empleados, generando un gigantesco desempleo masivo en todo el país, pero mayormente en las filas Sandinistas.

4- Vino un reflujo y a partir de 1990; Nicaragua retrocede a 1979. La delincuencia, el analfabetismo, la prostitución, la indigencia, la criminalidad y la pobreza generalizada de la población retornaron a los niveles previos a 1979.

Los nicaragüenses sobrevivían con 2 dólares al día. A eso los traidores y vende patrias le llamaron el retorno de la democracia.

​Recuerdo que la carretera entre Matagalpa y Jinotega, parecía que había sufrido un bombardeo aéreo, como en Vietnam durante la era del Churruco Bolaños, pero claro eso nunca lo dijeron ni lo dirán los pagaditos del imperialismo norteamericano.

Aunque en honor a la verdad es necesario apuntar que tanto en el gobierno de Arnoldo Alemán como en el del ingeniero Bolaños, estos construyeron modernas y hermosísimas carreteras. Una conducía a El Chile, la hacienda propiedad de Alemán en El Crucero y la otra que conducía a El Raizón, residencial privada del ingeniero Bolaños en la carretera a Masaya.

No podemos pasar por alto el escandaloso hecho que durante los 17 años de gobiernos Chamorro-Arnoldo-Churruco-Somocianos, mientras el pueblo enfrentaba un elevado desempleo, un bajísimo nivel de vida y atravesaba el Niágara en taburete, estos regímenes títeres y serviles de los Estados Unidos, no construyeron ni un solo hospital nuevo y ni un solo instituto de secundaria nuevo.

Pero la brutal censura impuesta por los mercenarios al pueblo de Nicaragua no permite que esto se diga.

Por si lo anterior no fuera suficiente para agregar «insulto a las lesiones» (tras cuernos apaleados) el gobierno del ingeniero Bolaños suspendió el vaso de leche a los niños de primaria siendo ministro de hacienda el licenciado Eduardo Montealegre Rivas bajo el ridículo argumento de insuficiencia de Fondo.

Es que no había una Asamblea legislativa que ya había aprobado un presupuesto?

5- «Gobernando sin guerras, sin bloqueos, sin sabotajes a la producción, sin minado a los puertos, sin voladura de puentes, sin vuelos supersónicos del «pájaro negro» el avión espía SR-71, sin ataques con lanchas piraña de la CIA, con toda y la generosidad de la comunidad mundial y la banca internacional, luego que prometieron el cielo y la tierra, los autodenominados sectores democráticos, jinetearon el macho por 17 años y fracasaron (La Opinión, 5 de Julio de 2008, Los Ángeles, California).

Pero en 2007, Nicaragua resucitó de entre los muertos y brotó la primavera de una Nueva Nicaragua. Los apagones de 14 horas diarias que causaban estragos a los hogares de los nicaragüenses desaparecieron casi de la noche a la mañana.

La pedidera en los hospitales públicos para que los pacientes compraran las jeringas, el algodón, el alcohol, la gasa y hasta el «merthiolate» para curar heridas, fue prohibida. La «cooperacha» para comprar los esténciles para los exámenes escolares fue suspendida.

Los cafetines escolares dejaron de ser negocios privados de las queridas y las jañas de los directores de las escuelas primarias e institutos de secundaria y pasaron a ser nuevamente propiedad del estado.

Esa Nicaragua con mas de la mitad de su población analfabeta, de mujeres descalzas en las zonas rurales, de buses chatarra, de polvazales en el verano y lodazales en el invierno, comienza a cambiar. A pesar de casi 10 años de guerra de la ex-guardia conocidos como «la Contra» comienza la primavera de la Nueva Nicaragua.

A partir de Enero de 2007, irrumpe con mucha fuerza esa nueva Nicaragua que jamás había existido ni siquiera en los tiempos de José Santos Zelaya, quien inició una incipiente modernización de la República conservadora luego que los cachurecos gobernaron por 30 años continuos.

La firma del convenio petrolero con Venezuela el mismo día de la toma de posesión el 10 de Enero de 2007, permitió al presidente Daniel Ortega regalarle al pueblo tejas de zinc, cocinas de gas y préstamos de usura cero.

Los operadores políticos del Departamento de Estado y los serviles del financista de golpes en todo el mundo, el multimillonario Húngaro Estadounidense George Soros y actual jefe de la tarifada golpista Suyen Barahona, pegaron alaridos de dolor y saltaron heridos porque la gente pobre podía reparar los techos pasconiados de sus humildes viviendas y resguardarse del invierno.

Como les arde ver al pueblo recibir subsidios y auxilios gubernamentales.

El pasaje para un millón de usuarios se fijó en 2.50 Córdobas, equivalente a alrededor de 7 centavos de dólar y gracias a los subsidios gubernamentales dicho precio no ha subido ni un centavo en casi 20 años. Mientras tanto el costo del pasaje urbano en Los Ángeles es de $1.00.

Pero nada de lo anterior sale en los medios mercenarios de la información, los propagandistas 24/7. Viven llorando que el pueblo presidente les ha impuesto la censura gubernamental, cuando la realidad es que son ellos quienes le han impuesto una permanente, brutal e intensa censura al pueblo y gobierno de Nicaragua.

Y comenzó la imparable campaña de construcción de hospitales hasta en lo profundo de las montañas de Nicaragua. Una prima mía que tiene una finca en la montaña me contó que en El Cuá, el gobierno Sandinista construyó un moderno hospital con tecnología de punta, equipado con instrumentos de laboratorio para hacer exámenes de Imagen de Resonancia Magnética y ultrasonidos, tan, pero tan modernos que hacen operaciones de corazón abierto.

Por todo el país las reparaciones de centros escolares que luego de 17 años de gobiernos títeres Chamorro-Arnoldo-Churruco Somocianos habían quedado destartalados se multiplicaron.

El gobierno de el pueblo presidente construyó carreteras de concreto hidráulico. Se terminaron esos atascaderos de Waslala, Mulukukú y Puerto Cabezas. Modernas carreteras conectan lugares alejados como Nueva Guinea, Bluefields y San Carlos Rio San Juan.

​Los hospitales nuevos pasaron de 33 en 2007 a 79 en la actualidad, un aumento de 46 hospitales nuevos en los últimos 19 años o sea a un promedio mayor de 2 por año.

Pero en la brutal y despiadada censura de los mercenarios de la información, estos jamás lo dicen en sus medios, mientras torpemente propagandizan que están rompiendo la censura, cuando realmente la están imponiendo.

La cobertura de agua potable en 2006, el último del ingeniero Bolaños era del 65%, hoy es del 95%, un aumento de 30 puntos para un crecimiento del 46% en menos de 20 años.

Igualmente la generación de electricidad proveniente de fuentes renovables o energías limpias en 2006 era del 25% mientras el 75% provenía del petróleo.

Ahora en 2026, los números están más que invertidos; el 80% de la electricidad es generada por fuentes renovables (geotérmica, hidroeléctrica, eólica, de biomasa y solar) mientras solo el 20% proviene de combustibles fósiles.

El consumo de electricidad proveniente de energías renovables ha experimentado un crecimiento de 232% en los últimos 20 años.

Se estima que para finales de 2027, Nicaragua alcanzará un 90% de cobertura eléctrica proveniente de fuentes renovables y no de combustibles fósiles. Dependeremos solo en un 10% de energía alimentada por petróleo con lo cual la factura petrolera disminuirá significativamente.

Recientemente, el pueblo presidente inauguró el hospital «Sandino Nuevo Amanecer» en la ciudad de Bilwi con una inversión de $100 millones de dólares y beneficiará a 500 mil pobladores de Zelaya Norte. La brutal censura de los propagandistas 24/7 de los mercenarios golpistas Chamorro Somocianos no habla de esto.

Los mercenarios de la información, también conocidos como «PROPAGANDISTAS 24/7», dicen que los nicaragüenses que emigraron de Nicaragua a Estados Unidos, Costa Rica o a España, entre 2018 y 2024, lo hicieron por la «brutal represión» del régimen «ORMU.»

Sin embargo la Dirección General de Migración y Extranjería, DGME de Costa Rica, repetidamente ha dicho que la gran mayoría de los inmigrantes provenientes de Nicaragua son inmigrantes económicos y no perseguidos políticos.

De manera semejante el EOIR (Oficina Ejecutiva para la Revisión Inmigrante), rama del Departamento de Justicia de Estados Unidos reporta igualmente que el 93% de solicitudes de asilo son rechazadas por los jueces de migración. Solamente un 7% son aprobadas.

Las razones por las cuales el 93% de solicitudes son rechazadas, entre otras son: 1- Falta de Epicrisis (reportes médicos) documentando torturas o agresiones físicas).

2- Falta de evidencias reportando el solicitante de asilo estaba políticamente activo en Nicaragua. 3- Ausencia de testimonios o declaraciones de testigos respaldando el reclamo del solicitante de asilo. 4- Discrepancias y/o contradicciones del propio solicitante. Existencia de cambios de testimonio entre la entrevista ante la patrulla de Guarda-fronteras y la entrevista de USCIS o el testimonio ante EOIR.

Aun cuando se estableciera la existencia de daño físico, el juez la mayoría de las veces concluye que dicho daño era de carácter de delincuencia común, no política, que fue un problema de orden personal, no político o que su motivación para solicitar el asilo era económica, no política.

Cuando agencias del propio gobierno estadounidense documentan que el 93% de las solicitudes de asilo político de ciudadanos nicaragüenses en Estados Unidos y solo un 7% son sustentadas, automáticamente se derrumba la falsa narrativa de los «propagandistas 24/7» golpistas Chamorro Somocianos.

Con modernos y costosos hospitales en las montañas del Cuá, León, Bilwi y docenas de otras ciudades, con una red de carreteras por los cuatro puntos cardinales de Nicaragua que cubren mas del 90% del territorio, escuelas primarias y secundarias nuevas en todo el país, con subsidios al transporte urbano para 1.3 millones de personas, con subsidios a la electricidad para los ciudadanos de la tercera edad.

Con una red eléctrica que cubre más del 95%, un tendido de agua potable que supera el 90% del territorio nacional, con modernos buses chinos nuevecitos surcando todas las calles y carreteras, con bonos estudiantiles, con becas universitarias y de secundaria, con una merienda escolar que garantiza una alimentación balanceada para los estudiantes, el país despega y se desarrolla con gran fuerza.

Con parques infantiles en todos los barrios de todas las ciudades y pueblos de todo el país, con un movimiento de emprendedores que multiplica una economía popular boyante, con una soberanía alimentaria que garantiza que los campesinos producen todo lo que consumimos y con un tendido eléctrico que es alimentado con fuentes renovables hasta en un 80%, existe entonces tiempo y recursos para pasar a la etapa espiritual y cultural.

La etapa espiritual y cultural se observa con la paz y la felicidad de las nuevas generaciones de la Nicaragua libre y luminosa que ven hechos realidad los sueños del comandante Carlos.

Los deportes y los deportistas se multiplican como conejos, la música, el folclore, la pintura, la música, la poesía, las artes brotan como hongos por doquier en una explosión de luz y primavera.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por los copresidentes Daniel y Rosario, está creando una nueva Nicaragua. Estamos siendo testigos de la creación y fundación de una nueva Nicaragua, de una nueva primavera, como soñaron los mártires y héroes con caudalosos ríos de leche y miel.