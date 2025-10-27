Universidades Públicas abren proceso de matrícula para 72 mil jóvenes en 127 carreras

Este lunes, empezaron en las distintas universidades públicas el proceso de matrículas para 72 mil estudiantes y que se extenderán hasta el próximo 30 de noviembre, informó Bismark Santana, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Rectores de Universidades.

Inicio de matrículas en universidades públicas 2026

“Los jóvenes están muy entusiasmados, se hizo un proceso de divulgación de todo el proceso de prematricula, hicimos un recorrido dando a conocer toda la oferta académica de las diferentes universidades, la forma de acceso al sistema, la calendarización del periodo completo de prematricula”, agregó.

El 15 de diciembre serán dados a conocer los resultados de esta primera fase, después habrá un periodo de matrícula de aquellas carreras donde aún queden cupos, y los resultados de esa segunda fase se darán a conocer el 16 y 17 de diciembre.

Finalmente, el compañero Bismarck Santana destacó “Estamos ofreciendo 72 mil cupos a nivel nacional en 127 carreras en todas nuestras universidades, 21 carreras que tienen que ver con técnico superior y 101 carreras de grado en los niveles de licenciatura, ingeniería, arquitectura y medicina por áreas de conocimiento, las carreras en educación, artes y humanidades, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, en tecnología, carreras de ingeniería, carreras de industrial y la construcción”.

