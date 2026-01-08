Universidad Católica llevará el nombre del Cardenal Miguel Obando y Bravo

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que, como parte de los festejos por el 19 aniversario de Pueblo Presidente y a solicitud de las autoridades de la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA) esta entidad educativa superior será renombrada como Universidad Cardenal Miguel Obando y Bravo.

“A solicitud de las autoridades de la UNICA, la universidad se renombrará, seguirá siendo UNICA y llevará el nombre de Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo…todo esto se agrega a los festejos en victorias, del avance hacia el futuro de nuestro pueblo, aprendiendo y emprendiendo todo el tiempo desde la paz que es nuestro patrimonio y nuestro tesoro cultural y nacional”, dijo la compañera Rosario Murillo.

En estas celebraciones por el Pueblo Presidente se estarán reinaugurando también otras universidades que se ubican en distintos puntos del país, como Managua, Chontales, Estelí y Jinotega, agregó.

Detalló que el 10 de enero, celebrando los 19 de Pueblo Presidente, vamos a estar reinaugurando las universidades Héroes San José de Las Mulas y Bernardino Díaz Ochoa, en Managua; la Universidad Nacional de Ingeniería Pablo Úbeda en Juigalpa; Universidad Autónoma Nacional de Nicaragua Benjamín Zeledón en Jinotega; Francisco Rivera “El Zorro”, en Estelí, y la Universidad Nacional Agraria Modesto Duarte en Camoapa”.

Estas ceremonias se estarán realizando este 10 de enero, fecha en la que se cumple el 19.º aniversario de que el Pueblo Presidente retomó la administración de Nicaragua, marcando el regreso del protagonismo de las familias nicaragüenses y la restitución de derechos en salud, educación, deportes, producción, paz, seguridad y bienestar.

