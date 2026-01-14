Tecnológico Nacional lanza nueva carrera técnica en inglés

Esta carrera estará disponible en el Centro Tecnológico de Idiomas en Managua y en los Centros Tecnológicos «Che Guevara» en Somoto y en el «Ricardo Morales Avilés» ubicado en Diriamba, Carazo.

Carrera técnica en inglés en centros tecnológicos

El docente Alan Reyes, director del Centro Tecnológico de Idiomas, destacó que esta nueva competencia técnica, permitirá al protagonista alcanzar un dominio del idioma inglés en nivel B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).

Además, de desarrollar herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza del idioma, guiado turístico bilingüe y atención al cliente.

Los requisitos son sencillos: ser bachiller y tener 14 años cumplidos, disponible en turno regular con duración de 1 año y 6 meses, la carrera técnica en inglés.

El Tecnológico Nacional en su oferta educativa dispone de 79 carreras en 74 centros técnicos, donde este año estudiarán mas 600 mil protagonistas de todas las edades, y áreas económicas, de servicios, comercio, turismo, agroindustria, entre otras.

