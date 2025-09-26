Teatro Nacional Rubén Darío ofrecerá espectáculos de danza, ópera y conciertos esta semana

El Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD) anunció una variada programación cultural que desarrollará desde el sábado 27 hasta el martes 30 de septiembre de 2025, abarcando danza, música, teatro y conferencias.

El sábado 27 a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo la Gala Artística “¡A BAILAR SE HA DICHO!”, evento anual presentado por los alumnos de la Academia Nicaragüense de la Danza.

El domingo 28 a las 4:00 p.m., el Teatro Nacional Rubén Dariío será sede de la “GALA DÉCIMO ANIVERSARIO INCANTO”.

En la gala participarán solistas de Italia y Rusia, junto a solistas y alumnos de INCANTO, la Camerata Bach, Schola Cantorum y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío.

El mismo domingo 28 a las 4:00 de la tarde, en la Sala Experimental Pilar Aguirre se presentará la obra infantil de Títeres, “CAPERUCITA ROJA Y EL JUICIO DEL LOBO FEROZ”, a cargo del Teatro Estudio de Nicaragua.

El lunes 29 a las 2:00 de la tarde se realizará el Encuentro Sinfónico “EN SENDAS DE VICTORIA”, con la participación de las Orquestas Estudiantiles del Ministerio de Educación.

También el lunes 29 a las 4:00 p.m., el Doctor Iván Uriarte impartirá la conferencia “¿POR QUÉ LEER A DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN EL SIGLO XXI?”.

A las seis de la tarde del mismo lunes se realizará la presentación de “BRILLANTES PAREJAS DEL FOLKLORE ESCÉNICO”.

Finalmente, el martes 30, a las 7:00 de la noche, la Camerata Bach cerrará la semana con un Concierto “TRIBUTO A QUEEN”.



