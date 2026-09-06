INETER recomienda no acercarse al Volcán Telica en León

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informa que el volcán Telica, ubicado en el departamento de León, presenta un leve tremor, es decir, una vibración continua del suelo causado por el movimiento de fluidos internos como magma, gases o vapor de agua.

Ante esta situación, el INETER recomienda no acercarse a 1 kilómetro del cráter.

En tanto, el volcán Masaya está en relativa calma, por lo cual, el ingreso y estadía de visitantes en la Plaza Oviedo puede realizarse en grupos pequeños y periodos cortos.

Con relación a los volcanes: San Cristóbal, Cerro Negro, Momotombo y Concepción, están en relativa calma.