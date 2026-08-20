Nicaragua promociona en Beijing sus riquezas turísticas y culturales

La Embajada de Nicaragua en la República Popular China, en conjunto con 14 diplomáticos de países latinoamericanos, presentó este jueves una nueva Revista de Promoción Turística y Cultural en la Librería Internacional de Beijing, con el objetivo de posicionar a la región como un destino de alto interés para los viajeros chinos.

El evento contó con la presencia del presidente del Grupo Editorial Internacional de China, Chang Bo; el gerente de la Editorial Lookwe, Xu Yunzu; además de miembros del cuerpo diplomático, empresarios del sector turismo, medios de comunicación, docentes y estudiantes chinos.

En el apartado dedicado a Nicaragua, la publicación destaca los atractivos naturales de la «Tierra de Lagos y Volcanes», haciendo énfasis en las playas del Pacífico y del Caribe, sus sistemas lacustres y la Isla de Ometepe con sus volcanes Concepción y Maderas.

Con esta iniciativa, el país busca atraer al turismo asiático mostrando su riqueza geográfica y patrimonio cultural.