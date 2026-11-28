Quince familias nicaragüenses recibieron este sábado las llaves de sus nuevos apartamentos en el proyecto habitacional Nuevas Victorias, ubicado en el sector del Estadio Stanley Cayasso, en Managua. Con esta segunda entrega, el complejo alcanza un total de 21 viviendas entregadas.

Cada apartamento cuenta con 63 metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos habitaciones, servicio sanitario, sala, comedor, cocina, área de lavado, balcón y porche. Además, dispone de un sistema hidroneumático y un tanque individual que garantizan el abastecimiento de agua potable las 24 horas del día.

El proyecto contempla la construcción de 150 apartamentos distribuidos en dos terrenos, uno en el sector del Estadio Stanley Cayasso y otro en las cercanías del Parque El Alba. Las obras de urbanización incluyen calles asfaltadas, andenes peatonales, alumbrado público, señalización vial y sistemas de drenaje.

“El valor real de estos apartamentos asciende aproximadamente a 85 mil dólares; sin embargo, las familias pueden acceder a un crédito hipotecario de 45 mil dólares, con cuotas mensuales estimadas entre 350 y 390 dólares”, explicó la Compañera Gabriela Palacios, directora del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).

Durante el sábado familiar, las familias interesadas en adquirir una vivienda en este complejo habitacional recibieron información sobre los requisitos de acceso y las alternativas de financiamiento. También recorrieron los apartamentos modelo y conocieron las opciones de crédito y los procesos de precalificación bancaria, con asesoría de representantes del sistema financiero.

Las personas interesadas en aplicar a estos apartamentos pueden acudir al INVUR para conocer los requisitos y recibir orientación sobre el proceso de adquisición.