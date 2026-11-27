El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, informó la suspensión de zarpes para embarcaciones menores, de turismo y de pesca en el litoral Caribe hasta nuevo aviso.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mar Caribe se mantiene bajo la influencia de un sistema de bajas presiones que genera vientos de 15 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 a 40 kilómetros por hora en la franja costera, olas de 1.5 a 2 metros de altura, lluvias ligeras a moderadas y tormentas eléctricas.

Estas condiciones climáticas provocan una reducción significativa de la visibilidad en las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur durante el período comprendido del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2026.

Ante esta situación, las Capitanías de Puertos, Puestos de Control de Embarcaciones y Puestos de Tropas Navales no emitirán zarpes para las naves con destino a mar abierto y comunidades costeras.

Finalmente, la institución castrense recomendó a las embarcaciones que ya realizan labores de pesca tomar todas las medidas de seguridad necesarias y, de ser preciso, trasladarse a puerto seguro para evitar hechos que lamentar.

