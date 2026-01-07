Jóvenes acuden masivamente a matricularse a los 74 tecnológicos de Nicaragua
El personal del Tecnológico Nacional (INATEC), realiza del 6 de enero al 2 de febrero, el proceso de matrícula proceso de matrícula para el ciclo académico 2026 con el lema “Cumplí tus metas, elegí una carrera técnica”.
El profesor Jairo Sáenz, director del Centro Tecnológico Manuel Olivares, destaca que la meta este año, es atender a más de 14 mil estudiantes, quienes cursarán: técnico general en contabilidad, computación, administración técnico general.
Y como gerentes ejecutivos y técnicos especialistas en programación, diseño gráfico, y el bachillerato técnico.
Los requisitos para los técnicos general y bachillerato, tercer año de secundaria aprobado, y 14 años cumplidos. Mientras que para los técnicos especialistas, 14 años cumplidos y ser bachiller.
El Centro Tecnológico Manuel Olivares, cuenta con todas las condiciones de infraestructura y personal docente, para el óptimo aprendizaje, mediante una educación gratuita y de calidad.
En los 74 Centros Tecnológicos, está disponible la oferta ampliada de 79 carreras técnicas, todas con formación bilingüe en inglés. Incluye 30 carreras en comercio, servicio, hotelería y turismo, 30 en industria y construcción y 19 carreras en el sector agropecuario y forestal.
En todas se integró el aprendizaje del idioma inglés, fortaleciendo las competencias laborales de más de 49 mil estudiantes.
INATEC también incorpora cuatro nuevas especialidades: Procesamiento de Aceite de Palma, Producción de Palma Aceitera, Mecánica de Vehículos Pesados y Técnico Especialista en Inglés.
Además, 25 carreras permiten continuidad educativa hacia estudios universitarios. La formación se imparte en modalidades presencial, virtual, a distancia, por encuentros, b-learning y dual, con turnos flexibles y opciones de salida temprana al mundo laboral.
Y se ofertan especialidades a distancia como: Administración, Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos y Gestión Aduanera. Recuerda tienes hasta el 2 de febrero para matricularte de manera virtual o presencial.