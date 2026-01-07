Jóvenes acuden masivamente a matricularse a los 74 tecnológicos de Nicaragua

El personal del Tecnológico Nacional (INATEC), realiza del 6 de enero al 2 de febrero, el proceso de matrícula proceso de matrícula para el ciclo académico 2026 con el lema “Cumplí tus metas, elegí una carrera técnica”.

Matricúlate en INATEC y cumple tus metas 2026

El profesor Jairo Sáenz, director del Centro Tecnológico Manuel Olivares, destaca que la meta este año, es atender a más de 14 mil estudiantes, quienes cursarán: técnico general en contabilidad, computación, administración técnico general.

Y como gerentes ejecutivos y técnicos especialistas en programación, diseño gráfico, y el bachillerato técnico.

Los requisitos para los técnicos general y bachillerato, tercer año de secundaria aprobado, y 14 años cumplidos. Mientras que para los técnicos especialistas, 14 años cumplidos y ser bachiller.

El Centro Tecnológico Manuel Olivares, cuenta con todas las condiciones de infraestructura y personal docente, para el óptimo aprendizaje, mediante una educación gratuita y de calidad.

En los 74 Centros Tecnológicos, está disponible la oferta ampliada de 79 carreras técnicas, todas con formación bilingüe en inglés. Incluye 30 carreras en comercio, servicio, hotelería y turismo, 30 en industria y construcción y 19 carreras en el sector agropecuario y forestal.

En todas se integró el aprendizaje del idioma inglés, fortaleciendo las competencias laborales de más de 49 mil estudiantes.

INATEC también incorpora cuatro nuevas especialidades: Procesamiento de Aceite de Palma, Producción de Palma Aceitera, Mecánica de Vehículos Pesados y Técnico Especialista en Inglés.

Además, 25 carreras permiten continuidad educativa hacia estudios universitarios. La formación se imparte en modalidades presencial, virtual, a distancia, por encuentros, b-learning y dual, con turnos flexibles y opciones de salida temprana al mundo laboral.

Y se ofertan especialidades a distancia como: Administración, Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos y Gestión Aduanera. Recuerda tienes hasta el 2 de febrero para matricularte de manera virtual o presencial.