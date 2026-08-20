INPESCA monitorea el Pacífico y fortalece pesca sostenible

Por Jonathan Morales
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El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), a través de su Dirección de Investigación Pesquera, llevó a cabo un monitoreo biológico de 15 días en las aguas del Pacífico nicaragüense con el fin de contribuir a la sostenibilidad del recurso escama.

INPESCA realiza monitoreo biológico para fortalecer manejo sostenible de la pesca en el Pacífico
INPESCA realiza monitoreo biológico para fortalecer manejo sostenible de la pesca en el Pacífico

Las investigaciones científicas se desarrollaron a bordo de la embarcación artesanal ANGY LUSIARA mediante el método de pesca con palangre.

Durante la jornada se recopilaron datos clave sobre la abundancia, distribución y rendimiento de especies comerciales de alto valor, destacando capturas de atún aleta amarilla y dorado.

De igual manera, los biólogos marinos registraron información sobre la fauna acompañante, incluyendo especies de rayas, así como avistamientos de mamíferos y tortugas marinas protegidas.

Los datos obtenidos permitirán fortalecer la toma de decisiones para promover el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos pesqueros en beneficio de las familias nicaragüenses.

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