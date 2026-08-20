INPESCA monitorea el Pacífico y fortalece pesca sostenible

El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), a través de su Dirección de Investigación Pesquera, llevó a cabo un monitoreo biológico de 15 días en las aguas del Pacífico nicaragüense con el fin de contribuir a la sostenibilidad del recurso escama.

INPESCA realiza monitoreo biológico para fortalecer manejo sostenible de la pesca en el Pacífico

Las investigaciones científicas se desarrollaron a bordo de la embarcación artesanal ANGY LUSIARA mediante el método de pesca con palangre.

Durante la jornada se recopilaron datos clave sobre la abundancia, distribución y rendimiento de especies comerciales de alto valor, destacando capturas de atún aleta amarilla y dorado.

De igual manera, los biólogos marinos registraron información sobre la fauna acompañante, incluyendo especies de rayas, así como avistamientos de mamíferos y tortugas marinas protegidas.

Los datos obtenidos permitirán fortalecer la toma de decisiones para promover el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos pesqueros en beneficio de las familias nicaragüenses.

