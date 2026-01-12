INETER advierte sobre incremento de vientos y fuerte oleaje por frentes fríos en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que el desplazamiento de dos frentes fríos al norte de Nicaragua provocará un aumento en la velocidad de los vientos y el oleaje durante esta semana.

Manuel Prado, responsable del área de Cambio Climático de la institución, detalló que, aunque los frentes no ingresarán directamente al país, sus efectos se sentirán con mayor fuerza a partir del miércoles, con vientos que alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora.

Las autoridades emitieron una alerta especial para el sector pesquero y la navegación en general, debido a que se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros de altura, principalmente en el litoral del Pacífico.

En cuanto a las temperaturas, persistirá el calor por las tardes, con máximas de 36 grados en el occidente y entre 32 y 34 grados en el resto del Pacífico.

Ante el calorazo, recomendó evitar la exposición al sol entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., usar ropa clara, gorras y protector solar.

En relación con las lluvias se prevén acumulados de 20 a 30 milímetros únicamente en la Costa Caribe Norte y Sur; en tanto el resto del país se mantendrá seco con lloviznas aisladas.

A pesar del calor diurno, el experto indicó que se mantendrán las madrugadas frescas de forma esporádica en algunas localidades.

