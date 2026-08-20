Cuatro capturados y 21 mil visitas de Comisarías de la Mujer en Nicaragua

Las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional, en coordinación con diversas instituciones del Gobierno, fortalecieron sus acciones preventivas y de sensibilización en los 153 municipios del país entre el jueves 13 y el miércoles 19 de agosto.

Como parte de esta labor para promover la convivencia armónica y prevenir la violencia, los efectivos policiales realizaron un total de 21,978 visitas casa a casa en distintos barrios y comunidades.

Durante los abordajes territoriales de presencia directa, las autoridades recibieron seis denuncias por diversos delitos y faltas en Managua, Masaya, León, Nueva Segovia, Granada y el Caribe Sur.

Estas denuncias permitieron la captura de cuatro sujetos señalados de cometer delitos contra las mujeres en Managua, Granada, León y Nueva Segovia.

Asimismo, las jornadas preventivas incluyeron la realización de 130 asambleas comunitarias con la asistencia de 32,601 participantes, así como conversatorios familiares en los que se divulgaron cartillas orientadas a la protección de la vida y el respeto a los derechos humanos.

