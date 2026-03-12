Remiten a Audiencia Inicial a chofer de bus por causar muerte de señor al llevar las puertas abiertas

La doctora Ana María Vado Miranda, Jueza Cuarto Local de lo Penal de Managua, admitió la acusación y programó para el 20 de marzo, la audiencia inicial en contra del conductor de bus Carlos Antonio Silva Saravia, de 50 años, quien fue detenido por la muerte de Luis Antonio Gutiérrez Murillo, de 74 años.

Carlos Antonio Silva Saravia, de 50 años

Silva Saravia fue acusado por homicidio imprudente en accidente de tránsito luego de que el señor Luis Gutiérrez murió al caer por la puerta trasera del autobús blanco placas M 3803 en las afueras del Instituto Edgard Arvizú, cerca de las Américas Uno, a las 6 con 30 minutos de la noche del lunes 9 de marzo.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Carlos Saravia conducía con las puertas abiertas y al dar un frenazo, dio lugar a que el adulto mayor se saliera de la unidad de transporte y cayera sobre el adoquinado, en donde murió de manera inmediata por los fuertes golpes que sufrió en el cráneo.

Aunque inicialmente se especuló que unos estudiantes habían abierto la puerta trasera del bus tocando el llamado botón de pánico o de emergencia, las investigaciones policiales determinaron que el chofer del bus de transporte colectivo que cubre la ruta 102, viajaba con las puertas en pampa.

El señor Luis Antonio Gutiérrez habitaba en Villa Rafaela Herrera, a escasas cinco cuadras de donde se encontró con la muerte.

