Remiten a audiciencia inicial a sujeto acusado de matar a cuchilladas a su pareja en Tisma

Para el próximo 5 de noviembre fue programada la audiencia inicial en contra de Kevin David Mejía Reyes, de 27 años, quien es procesado en el Juzgado Distrito Penal Especializado en Violencia de Masaya por el delito de femicidio en perjuicio de su cónyuge, María Mercedes Sánchez Avilés, de 29 años.

Durante la audiencia preliminar, la jueza Jenny de los Ángeles García Velásquez admitió la acusación presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el detenido, ordenando su traslado al Sistema Penitenciario Nacional en Managua debido a la gravedad del hecho y el riesgo de fuga.

De acuerdo con el libelo acusatorio, el crimen ocurrió la madrugada del pasado 20 de octubre en una vivienda ubicada en la comarca Santa Cruz, en el municipio de Tisma, Masaya.

Mejía Reyes presuntamente atacó a la víctima propinándole dos cuchilladas en el tórax motivado por discusiones de pareja.

Aunque Sánchez Avilés fue trasladada de urgencia al Hospital Comandante Hilario Sánchez, falleció minutos después debido a la severidad de las lesiones.

La Policía Nacional capturó al presunto autor pocas horas después del hecho, ocupándole el arma blanca utilizada en el ataque y recolectó muestras biológicas e indicios en la escena del crimen, elementos que fueron incorporados como medios de prueba por la Fiscalía.