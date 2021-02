Jóvenes que se conocieron en actividad comunal se casaran en Ya… Tu Boda 2021

Lo que comenzó en compañerismo y convicción patriótica terminó formando una relación llena de amor para Bismarck Antonio Velásquez Rodríguez y su amada Hilsia Nazareno Ortiz García, quienes la mañana de este sábado visitaron Tu Nueva Radio Ya para inscribirse en las bodas masivas.

La joven, originaria del barrio San Carlos, de Masaya, relató que ella fue convocada para la actividad del “Municipio Más Limpio 2020” en Nindirí, sin imaginarse que ese día conocería a quien se convertiría en el primer amor de su vida.

“Nos conocimos en esa actividad, él me pidió mi número de celular y me enamoró durante 3 meses, mandándome mensajes de amor, era muy detallista y eso me encantó, hasta que me terminó conquistando”, dijo Hilsia, quien aseguró estar muy contenta de dar el siguiente paso en las Bodas Masivas.

El enamorado, quien es oriundo de Diriamba, Carazo, declaró que este próximo 14 de febrero se convertirá en el día más feliz de su vida ya que finalmente se casará con su “pequeña osita”.

“Ya hemos superado varios problemas para estar juntos, durante un tiempo sus padres no querían que ella estuviera conmigo, pero al final les demostré que soy un hombre de bien que quiere brindarle amor y darle lo mejor a su hija”, expresó Bismarck.

“Ahora mis futuros suegros están muy felices por la boda”, expresó Bismarck, quien en sus tiempos libres se dedica a la venta de pan para cumplir el sueño de su amada de subir al altar vestida de blanco.

Después de terminar la inscripción, y de tener una plática agradable para contar el origen de su amor, los novios agradecieron a Tu Nueva Radio Ya por cumplirles el sueño de formalizar su amor en esta edición de Ya Tu Boda 2021.

Bismarck Antonio Velásquez Rodríguez y su amada Hilsia Nazareno Ortiz García son la pareja número 396 que se inscribió para el magno evento Ya…Tu Boda 2021 a realizarse el próximo fin de semana.

La firma de las actas ante los jueces será efectuada el sábado 13 de febrero desde las ocho de la mañana en el Ranchón Tiscapa ubicado de los semáforos del Ministerio de Gobernación 2 cuadras al Sur, y la ceremonia de juramentación se realizará en el Paseo Xolotlán el domingo 14 en horas de la tarde.