Jonathan Loaisiga tuvo una presentación perfecta ante Filadelfia

El nicaragüense Jonathan Loaisiga Estrada lanzó tres episodios perfectos con los Yankees de Nueva Yotk en la pretemporada. El pinolero retiró a los 9 bateadores que enfrentó de la ofensiva de los Filis de Filadelfia.

Lo curioso de la presentación del nica fue que el ultimo out de la quinta entrada y los tres out de la sexta fueron en roletazos al lanzador, por la vía 13, algo poco común en el béisbol es decir que cuatro out sean consecutivos al picher.

El pinolero entro a relevar en la cuarta entrada y retiró de manera consecutiva a Alec Bohm en elevado al jardinero central, Didi Gregorius por la vía de los strike y cerro el inning dominando a Jean Segura en roletazo a la tercera base.

Para la quinta entrada Odubel Herrera fallo en elevado a la tercera base, Andrew Knapp falló en roletazo al campo corto y Scott Kingery en roletazo al lanzador Loaisiga.

Para la sexta entrada Matt Vierling, Rhys Hoskins y Bryce Harper, fallaron en batazos al lanzador.

Con esta actuación, Loaisiga llegó a 6 entradas sin carreras en la pretemporada, en tres partidos solamente permite dos imparables, no regala bases por bolas y poncha a cinco, su efectividad se mantiene perfecta, 0.00.

Los otros nicas en la pretemporada están de la siguiente manera:

Erasmo Ramírez con los Tigres de Detroit tiene cuatro entradas y permite una carrera, para una efectividad de 2.25. El bateador Fredy Zamora solamente ha tenido un turno con los Cerveceros de Milwaukee y fallo en elevado a la inicial.

El zurdo Leonardo Crawford con Milwaukee lanza una entrada y permite una carrera que fue un cuadrangular con un ponche.

Por su parte Alex Blandino conecta seis imparables en 15 veces al bate y Cheslor Cuthbert batea para 154 puntos y solamente dos imparables en 13 veces al bate; ambos jugadores con los Rojos de Cincinnati.