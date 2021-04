Franca, el rival del Real Estelí en Cuartos de final de Champions

El conjunto Real Estelí de Baloncesto jugará ante el club brasileño Franca, en los cuartos de final de la Champions de Las Américas.

Aquí les dejamos una radiografía del equipo sudamericano.

El Sesi Franca quedó ubicado en el segundo lugar del grupo C con balance de 2-2 en ganados y perdidos, el líder fue San Lorenzo de Argentina con récord de 4-0. Las dos victorias de los brasileños fue ante el club argentino Obras Sanitarias.

En la liga local, Franca es séptimo en la tabla de posiciones con balance de 15-14 en ganados y perdidos, y su último título fue en 1999.

En la página oficial del torneo FIBA basketball destacan que el mejor jugador brasileño es Lucas Días con 19.8 puntos por partidos, es líder en puntos totales con 79 en cuatro juegos.

El pivot Guilherme Hubner es el mejor capturando rebotes con 9.3 por juego y Elio Neto es líder en asistencias con siete por juego.

El equipo completo brasileño está conformado de la siguiente manera:

Marció Santos, Adyel Borges, Elio Neto, Danilo Fuzaro, Vitor Silverio, Lucas Días, Jamaal Smith, Eduardo Elevi, Guilherme Braga, Andre Goes, Rodney Green y Guilherme Hubner.

El cuerpo técnico lo encabeza Helio Rubens, quien está acompañado por los asistentes Pablo Costa y Douglas Nazar.

El torneo que se jugará en Nicaragua se desarrollará de la siguiente manera:

Cuartos de Final el 10 de Abril:

11:40 am. San Lorenzo vs. Sao Paulo (CF 1)

2:10 pm. Flamengo vs. Caballos de Coclé (CF 2)

4:40 pm Quimsa vs. Minas (CF 3)

7:10 pm Real Estelí vs. Franca (CF 4)

Semifinales 11 de Abril:

4:40 pm Ganador CF 1 vs. Ganador CF 2

7:10 pm Ganador CF 3 vs. Ganador CF 4

Tercer puesto y Final el 13 de Abril:

4:40 pm Perdedores Semifinales (3er. Puesto).

7:10 pm Ganadores Semifinales (Final por el título).

Todos los partidos se estarán realizando en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua.