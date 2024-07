Peligra presentación de Shakira en final de Copa América 2024

Shakira ha vendido más de 125 millones de discos a lo largo de sus 31 años de carrera artística, lo que la convierte en una de las artistas latinas más exitosas de la historia.

La popularidad de la artista colombiana trasciende fronteras debido a que su música es escuchada en cientos de países alrededor del mundo, incluido Estados Unidos.

Por esta razón, Shakira habría sido elegida para cantar en la final de la Copa América 2024, evento que será llevado a cabo este domingo 14 de julio en Miami.

«Save the date! 14 de julio de 2024, Hard Rock Stadium Miami, Florida”, fue el mensaje que se compartió en redes sociales sobre la participación de Shakira en la clausura del torneo continental.

Además, la organización del evento confirmó que Puntería, canción de Shakira junto a Cardi B, sería el tema oficial de la Copa América 2024.

Sin embargo, a una semana de la final de la Copa América, los seguidores de la barranquillera se percataron sobre la ausencia de esta melodía en las transmisiones de los partidos.

En su lugar, la Copa América 2024 utilizó el tema Sandstorm del DJ finalndés Daruden como banda sonora no oficial para esta edición del torneo.

De acuerdo a medios internacionales, este cambio se habría realizado luego de que Puntería de Shakira no obtuviera la aceptación y popularidad esperada.

Hasta el momento, no se sabe si la intérprete de Antología participará o no en la clausura de este torneo y su entorno no ha hablado respecto a su presencia en Miami para la final de la Copa América 2024.