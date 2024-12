Wendy Guevara termina su contrato de exclusividad con Televisa

Wendy Guevara, famosa influencer y ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos México, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su contrato de exclusividad con Televisa, el cual se extendía hasta septiembre de 2024, terminará antes de lo previsto.

En una transmisión en vivo, la leonesa explicó que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo con su mánager y la empresa, dejando claro que su relación con Televisa sigue siendo buena.

“Yo estoy muy bien con Televisa, quedamos súper bien”, aclaró Wendy. La influencer reveló que la razón detrás de la decisión es su deseo de expandir su carrera internacionalmente. En este sentido, mencionó que ha recibido ofertas de importantes plataformas de streaming, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades laborales.

“No me voy a ir a otra televisora”, destacó Wendy, enfatizando que no se aleja de la televisión, sino que simplemente dejará de ser exclusiva de Televisa y ya no recibirá el pago mensual asociado a ese acuerdo. A pesar de la salida del contrato, Wendy aseguró que los ejecutivos de Televisa la apoyan en su decisión, dejándole las puertas abiertas para futuros proyectos.

Con planes de mudarse a Estados Unidos a principios de 2025, Wendy también anunció que comenzará una nueva etapa en su vida personal y profesional. Indicó que dejará de vivir con sus compañeros Agustín Fernández y Nicola Porcella, y ya empezó a regalar sus pertenencias, incluyendo una pantalla, burós y otros objetos decorativos. Además, tiene planes de regresar a su natal León, Guanajuato, tras la remodelación de su casa.

Con su mirada puesta en el futuro, Wendy Guevara espera dar un gran salto internacional y continuar su crecimiento en la industria del entretenimiento.