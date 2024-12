Alejandra Guzmán revela que hizo un diamante con las cenizas de Silvia Pinal

Alejandra Guzmán ha dejado a todos boquiabiertos tras su última revelación en una entrevista, donde confesó que mandó a hacer un diamante con los restos de su madre, la fallecida Silvia Pinal.

La cantante de “Hey, Güera” sorprendió al compartir los detalles de esta conmovedora decisión, explicando que, a partir de las cenizas de la icónica actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano, un diamante fue creado como un recuerdo imborrable de su mamá.

En una entrevista en el programa Despierta América, Alejandra relató cómo se llevó a cabo el proceso: “Sacan el fósforo y otros tres elementos. Después forman un diamante que tiene un color especial porque todos somos únicos. Mandé a hacerlo para tener un pedacito de mi mamá”, comentó, añadiendo que esta acción representa para ella un acto de amor y renacimiento. También mencionó que las cenizas de Silvia Pinal descansan en su casa, aunque Alejandra confesó que no le gusta tenerlas allí.

La revelación sorprendió al público, especialmente por la profunda conexión emocional que Alejandra expresó al decir que la acción le permite sentir que su madre está con ella en un «lugar donde somos libres de todo dolor» y que la ve reunida con su hija Viridiana, quien también falleció años atrás.

Durante la misma entrevista, Alejandra habló sobre el legado de su madre, dejando entrever que ha heredado la lujosa casa de Silvia Pinal, un bien muy querido por la familia. Sin embargo, la cantante restó importancia a este tema, explicando que aunque le dijeron que la propiedad era suya, ella no sabe si venderán la casa. “Yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa”, concluyó.