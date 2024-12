Ángela Aguilar habla sobre su salud mental y las críticas tras el romance con Nodal

Ángela Aguilar, recientemente nombrada Mujer del Año por la revista Glamour, ha abierto su corazón en una entrevista exclusiva, donde habló sin filtros sobre cómo maneja el hate y la polémica que sigue protagonizando con Christian Nodal.

La joven cantante, conocida por su gran talento, no ha estado exenta de críticas en redes sociales, especialmente desde que su romance con Nodal se hizo público, justo después de que él anunciara su separación de Cazzu.

En su sincero testimonio, Ángela reveló que la terapia psicológica ha sido fundamental para cuidar su salud mental en medio de tanto señalamiento.

“Sigo aprendiendo a manejar mi salud mental, lo que más afecta a consecuencia de muchas cosas que pasan en mi vida pública”, compartió. Agregó que su psicóloga le ha enseñado a no dar explicaciones a quienes no la entienden, recordándole que “tratar de controlar algo fuera de ti es psicópatas y no seas psicópata”, un consejo que aplica en su día a día.

Además, Ángela expresó que lo más importante es ser genuina en sus decisiones, sabiendo que si se equivoca, lo hizo de corazón. La artista, a pesar de la tormenta mediática, confiesa que ha aprendido a dejar de lado las críticas, concentrándose en lo que verdaderamente importa: su música y la paz interior. “Espero ser feliz, haciendo mucha música y haciendo a mi familia orgullosa”, declaró.

Sobre la controversia con su relación con Christian Nodal, que ha escalado por las declaraciones de Cazzu, Ángela reiteró que no se involucró en la ruptura de la relación de Nodal y la cantante argentina, algo que fue malinterpretado por muchos.

Las críticas por su nombramiento como Mujer del Año también no se han hecho esperar, ya que algunas internautas consideran que su comportamiento no la hace merecedora del título. Sin embargo, Ángela se muestra firme en su camino, sin importar el qué dirán.