Sardinas Calvo se toma el verano junto a Tu Nueva Radio YA y su Gira de Verano

La reconocida marca Calvo, con más de 20 años de presencia en el mercado nicaragüense, reafirma su compromiso con las familias del país a través de la emocionante gira de verano de La Súper Líder del Dial cargada de sabor, practicidad y muchas sorpresas.

Scarleth Beltrán

De acuerdo con Scarleth Beltrán, gerente de marca, Sardinas Calvo continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por su calidad, versatilidad y conveniencia, destacando su práctica presentación que cabe fácilmente en la cartera y su sistema abre fácil, ideal para cualquier momento.

Las sardinas están disponibles en dos deliciosas opciones salsa de tomate y salsa picante, y pueden encontrarse en pulperías, mercados y supermercados a nivel nacional, lo que las convierte en un producto accesible para todos los hogares.

Cada lata de 150 gramos ofrece aproximadamente cuatro trozos de sardina, lo que la hace una opción rendidora, perfecta para compartir o resolver una comida rápida con mucho sabor.

Como parte de su estrategia de conexión con los consumidores, Calvo estará presente en la gira de verano de Tu Nueva Radio Ya, llevando bolsos cargados de productos, en Xiloa , San Jorge, Rivas y El Trapiche.

Con esta iniciativa, Sardinas Calvo no solo celebra su trayectoria en Nicaragua, sino que también se posiciona como el aliado perfecto para esta temporada veraniega al alcance de todos.

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