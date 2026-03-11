Puerto Corinto registra intensa actividad con más de 132 mil toneladas métricas

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) informa que en la semana del 2 y al 8 de marzo 2026, fueron atendidos 14 buques internacionales, con más de 132 mil 900 toneladas métricas de productos importados y exportados.

Revise el informe semanal de actividades portuarias en Nicaragua. Del 2 al 8 de marzo, 14 buques internacionales fueron atendidos.

La actividad portuaria permitió la importación de 491 vehículos nuevos provenientes de Indonesia, Japón y Tailandia.

Además, llegaron a nuestro país, mil 852 contenedores con paneles de yeso, equipos solares y azulejos procedentes de México y la República Popular China.

Se exportaron 797 contenedores con aceites comestibles, frijoles y almidón de yuca con destino a la República Popular China y Colombia.

Puerto Corinto continúa siendo el de mayor actividad, y en la semana mencionada, recibió 11 buques, de los cuales 5 eran contenedores, 2 graneleros, y 3 tanqueros.

Los puertos turísticos de nuestro país en paz, atendieron a más de 70 mil turistas nacionales e internacionales, de los cuales, en el Puerto Salvador disfrutaron más de 36 mil.

