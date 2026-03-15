Hacienda Eco Park: oasis de naturaleza en Chinandega

En un ambiente de paz, seguridad y confianza para las inversiones, el departamento de Chinandega continúa fortaleciendo su oferta turística con nuevos destinos que atraen a familias nacionales y visitantes internacionales.

Hacienda Eco Park: Naturaleza y Aventura en Chinandega

Uno de ellos es Hacienda Eco Park, un atractivo natural que se ha convertido en uno de los lugares imperdibles para disfrutar durante la temporada de Semana Santa.

Este proyecto turístico, de capital salvadoreño, abrió sus puertas hace cinco años y actualmente genera empleo para 11 personas, contribuyendo al desarrollo económico local y demostrando la confianza de inversionistas extranjeros en Nicaragua.

Allison Caballero, trabajadora del lugar, explicó que la Hacienda Eco Park cuenta con tres piscinas con diferentes profundidades para el disfrute de toda la familia, una de 50 a 60 metros, otra de un metro y una tercera de 1.40 metros, ideales tanto para adultos como para niños.

Además del área acuática, los visitantes pueden disfrutar de senderismo dentro de las 15 manzanas de terreno que ofrece el parque, rodeado de pinares, palmeras y árboles frutales, un entorno natural perfecto para el descanso, la recreación y el contacto con la naturaleza.

La Hacienda Eco Park también ofrece habitaciones para las familias que desean hospedarse y vivir una experiencia completa en medio de la tranquilidad del campo.

Este lugar ubicado en el kilómetro 125 carretera a Chinandega abre todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los interesados pueden obtener más información al número 7526-8573.

Por su parte, la alcaldesa de Chinandega, la compañera Aura Lila Padilla, destacó que la llegada de nuevas inversiones turísticas refleja la confianza en Nicaragua y el compromiso de seguir creando espacios dignos para la recreación de las familias.

La edil también mencionó que el departamento cuenta con diversos destinos muy visitados durante esta temporada, entre ellos el Parque Acuático de Chinandega, la playa Santa María del Mar, la reserva natural Padre Ramos y la exclusiva Marina Puesta del Sol.

“Invitamos a las familias a visitar Chinandega en esta Semana Santa para disfrutar de sus atractivos turísticos, su gastronomía y la cordialidad de su gente”, expresó la alcaldesa.

Con nuevos proyectos turísticos, paisajes naturales y la hospitalidad de su población, Chinandega se consolida como uno de los destinos favoritos para vacacionar en Nicaragua.



