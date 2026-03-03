Gobierno fortalece sostenibilidad del recurso camarón en el Pacífico

El INPESCA a través de la Dirección de Investigación Pesquera, realizó monitoreo biológico del camarón costero en el Pacífico nicaragüense, con el objetivo de obtener información de la abundancia y distribución del recurso camarón costero del Pacífico, para evaluar su estado de aprovechamiento.

Además, para determinar distribución de frecuencia de talla por especie y registrar el comportamiento reproductivo, indicadores claves para proponer medidas de regulación como periodos de vedas y áreas de reproducción del recurso, fortaleciendo la gestión sostenible de este recurso y contribuir a su aprovechamiento responsable.

La actividad se desarrolló durante una faena de pesca de 20 días, a bordo de una embarcación industrial, realizando 42 lances, donde se identificaron dos especies de valor comercial, con una captura total de 13 mil 612 libras/cola de camarón, logrando muestrear 2 mil 105 individuos.

Estos estudios permiten al INPESCA, tomar decisiones oportunas para el manejo de la pesquería del camarón costero a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso.

De esta forma nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, garantiza el buen aprovechamiento de los recursos pesqueros para el bienestar de las familias que dependen de esta actividad.