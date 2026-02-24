Feria “Ríos de Leche y Miel” inicia este miércoles en Santo Tomás, Chontales

La Cooperativa Agropecuaria de Servicios Santo Tomás R.L., realiza del 25 de febrero al primero de marzo, la edición número 21 de la Feria “Ríos de Leche y Miel”.





El evento que se desarrolla en parque de ferias del municipio de Santo Tomás, promueve la producción ganadera y agrícola característica de Chontales.

Como parte de las actividades, este martes se aperturó la feria y mañana miércoles se desarrollará el acto oficial de inauguración, seguido del tope de hipistas que recorrerán las principales calles de Santo Tomás.

En esta edición participan cerca de 30 ganaderías, por lo que se realizará juzgamiento de ganado, rodeo por la noche, fiestas bailables, actividades para los niños y charlas magistrales en temas agropecuarios.

Don Pedro Torres, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Santo Tomás, detalló que en la feria de 2025 tuvieron una asistencia de 10 mil personas, y en esta edición tienen previsto llegar a 12 mil asistentes.

“En 2025 se alcanzaron ventas estimadas en 6 millones de dólares, y este año tenemos previsto alcanzar los 8 o 10 millones de dólares en toda la actividad comercial” dijo don Pedro Torres.

Además se contará con una amplia gama de casas comerciales, bancos y capacitaciones a productores.