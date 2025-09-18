EPN reporta atención de más de 80 mil toneladas de carga y 68 mil turistas en puertos del país

Durante la semana del 8 al 14 de septiembre, la Empresa Portuaria Nacional (EPN) atendió 80,932 toneladas métricas de carga internacional en los puertos comerciales del país, según informó Carlos Aburto, gerente general de la institución.

En Puerto Corinto se recibieron 12 buques, incluyendo 3 containeros que importaron productos como paneles PVC, azulejos y cemento desde China y Egipto (22,581 toneladas), y se exportaron café, maní y azúcar a Dinamarca, Inglaterra y Perú (9,450 toneladas). Puerto Arlen Siu atendió 8 barcos de cabotaje y 2 buques, con exportaciones de carne, queso y tejas de barro (984 toneladas en total).

En Puerto Bluff–Bluefields, se movilizaron 437 turistas y se manejó carga de 47 toneladas; en Puerto Cabezas, 44 embarcaciones pesqueras trasladaron 157 toneladas; y Puerto Sandino atendió a 2 buques internacionales.

En los puertos turísticos, Puerto San Jorge movilizó 10,286 turistas hacia Ometepe, Puerto Granada a 2,132 visitantes, San Juan del Sur a 6,508 y el Puerto Salvador Allende recibió a 34,729 turistas. En total, los puertos turísticos del país registraron 68,425 visitantes durante ese período.

