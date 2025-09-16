Entre Agosto y Septiembre se han creado 1,600 emprendimientos que han generado 7,900 nuevos empleos

De enero a septiembre, del presente año, se han registrado 13,336 nuevos emprendimientos generando 66,680 nuevos empleos en Nicaragua.

Nicaragua impulsa 13,336 nuevos emprendimientos 2025

Durante el periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025, se han aperturado 1,592 nuevos emprendimientos, los que han generado 7,960 nuevos empleos.

En ventas de productos alimenticio, como: comedores, venta de Leche agrias, fritangas, tortillerías, panaderías, venta de verduras, carnicerías entre otras, se generaron 297 nuevos empleos.

Mientras que los medianos y pequeños negocios, crearon 749 puestos de trabajo: entre pulperías, tiendas, ventas de ropa usadas, misceláneas, venta y reparación de celulares, venta de productos varios.

Las clínicas, veterinarias, barberías, salones de belleza, servicios de transporte, gasolineras, generaron 399 empleos. Igualmente, los talleres de ebanistería, carpintería, construcción, de mecánica automotriz, de refrigeración, de soldadura, dieron la oportunidad de 74 puestos de trabajo.

Y 73 empleos en Turismo; entre Restaurantes, Bares, Centros Turísticos, Hostales, Hoteles; también, sucursales bancarias, centros de crédito, bienes raíces y envíos de remesas.

El emprendimiento de las familias nicaragüenses, sigue evolucionando y aportando al desarrollo del país, venciendo la pobreza, a través de la creatividad y la innovación.

