Con 29 años de experiencia, la empresa de seguridad EMPROVISA lanza su nueva campaña de reclutamiento bajo el lema: “Sé parte de los mejores, sé parte de EMPROVISA”, que inició desde este jueves en Managua, Rivas y en el occidente del país.

EMPROVISA lanza campaña de reclutamiento de guardas de seguridad en Managua, Rivas y Occidente

Los requisitos para aplicar son: copia de cédula, copia de licencia DAEM, copia de acreditación, récord laboral, récord de Ley 510, constancia judicial, certificado de salud, valoración psicológica, historial de cotizaciones del INSS, 3 cartas laborales y 3 cartas de recomendación.

La licenciada Tania Araica, analista de selección, compartió que entre los beneficios que reciben hombres y mujeres que formen parte de EMPROVISA están: salarios competitivos, seminarios de formación continua, pago de antigüedad, apoyo económico en caso de fallecimiento, y un día de salario adicional en la fecha de cumpleaños del colaborador.

Los interesados en ser parte de EMPROVISA pueden comunicarse al teléfono: 7656-2251 o visitar sus oficinas ubicadas de los semáforos de la Racachaca 3 al sur y media abajo en el barrio Altagracia, Managua.

En Rivas pueden comunicarse al teléfono: 8588-7054 con el delegado Mario Martínez, y en el occidente del país marcar al 7886-2470 con Ramón Sandoval. También pueden ubicarlos en la red social Facebook como EMPROVISA.