INISER enciende árbol de navidad y da la bienvenida a la época navideña en Managua
Bajo el lema «Que nadie te robe la magia de la Navidad», INISER, Seguridad que te da confianza, encendió la noche de este lunes, su árbol navideño y dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.
Valeska Núñez, coordinadora de Mercadeo de INISER, expresó que la institución recibe esta temporada con actividades especiales para las familias, como parte de su compromiso de brindar seguridad y respaldo a sus clientes.
Asimismo, anunció que durante esta Navidad INISER tiene preparada una dinámica de premios que incluye experiencias de compra en ferreterías SINSA y tiendas TOYS. Los clientes que adquieran o renueven pólizas por un monto de 66 dólares podrán participar en sorteos que se realizarán a nivel nacional.
La actividad inició a las 5:30 p.m. en las instalaciones de la oficina central de INISER, ubicada en el kilómetro 4 y medio de la Carretera Sur, Managua. Trabajadores administrativos y familias invitadas vivieron la emoción del conteo regresivo para el encendido del árbol, iniciado 5 minutos antes de las 6 de la tarde.
Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de música en vivo, un espectáculo navideño para los niños, entrega de premios y un espectáculo de fuegos pirotécnicos que llenó de color y emoción el ambiente.