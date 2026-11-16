Bajo el lema «Que nadie te robe la magia de la Navidad», INISER, Seguridad que te da confianza, encendió la noche de este lunes, su árbol navideño y dio la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

Valeska Núñez, coordinadora de Mercadeo de INISER, expresó que la institución recibe esta temporada con actividades especiales para las familias, como parte de su compromiso de brindar seguridad y respaldo a sus clientes.

Asimismo, anunció que durante esta Navidad INISER tiene preparada una dinámica de premios que incluye experiencias de compra en ferreterías SINSA y tiendas TOYS. Los clientes que adquieran o renueven pólizas por un monto de 66 dólares podrán participar en sorteos que se realizarán a nivel nacional.

La actividad inició a las 5:30 p.m. en las instalaciones de la oficina central de INISER, ubicada en el kilómetro 4 y medio de la Carretera Sur, Managua. Trabajadores administrativos y familias invitadas vivieron la emoción del conteo regresivo para el encendido del árbol, iniciado 5 minutos antes de las 6 de la tarde.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de música en vivo, un espectáculo navideño para los niños, entrega de premios y un espectáculo de fuegos pirotécnicos que llenó de color y emoción el ambiente.