En el Puerto Salvador Allende, el sábado 21 y domingo 22 de noviembre, se realizará la Feria de la Purísima, donde estará presente el barro, las fibras naturales, y los dulces tradicionales de la celebración de la Purísima.

Tania González, del Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, destacó que la Feria de la Purísima, a desarrollarse éste fin semana en la cuarta etapa del Puerto Salvador Allende, donde los devotos encontrarán la Gorra Mariana.

“Desde las matracas, chischiles, canastas, indios, las escobitas, abanicos de manos decorados, todos lo tradicional, ahí lo encontrar´, también los dulces y accesorios plásticos”, expresó González.

Tania González

Además, el día jueves se va realizar un Foro del Emprendimiento, con la participación de 80 protagonistas de todos los sectores económicos, en la que se abordaran varios temas, como la tecnología y el comercio digital.

