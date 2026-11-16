Tiendas La Curacao anunció su campaña de Black Friday 2026, que se realizará del 20 al 30 de noviembre en Nicaragua, con descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos y facilidades de financiamiento para sus clientes.

Durante 11 días, los nicaragüenses podrán encontrar ofertas en electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar y otros productos, tanto en las sucursales de la cadena como en sus diferentes unidades de negocio.

La empresa informó que quienes realicen sus compras al crédito también podrán participar en la rifa de juegos de sala, como parte de los beneficios especiales de esta temporada.

Crédito sin fiador

Fermín Sánchez, gerente de ventas de La Curacao, explicó que los clientes interesados en adquirir productos al crédito únicamente deberán presentar su cédula de identidad, un recibo de servicios y un comprobante de ingresos.

“Con tan solo presentar tu cédula de identidad, un recibo de servicios y tu comprobante de ingresos, ya puedes llevarte todo lo que requieras. Además, no necesitas fiador”, destacó Sánchez.

El representante aseguró que durante la campaña ofrecerán la cuota más baja del mercado, junto con mayores facilidades de pago.

Para atender a los compradores, La Curacao también anunció que todas sus sucursales tendrán horarios extendidos durante la temporada de descuentos.

Ópticas La Curacao ofrecerá hasta 70% de descuento

Las promociones también llegarán a Ópticas La Curacao, donde los clientes podrán encontrar descuentos de hasta el 70% en aros y lentes de visión sencilla.

Además, quienes adquieran sus lentes mediante CrediOportunidad tendrán la posibilidad de pagarlos en seis meses sin intereses.

Por su parte, RadioShack celebrará su tradicional Shack Friday, con rebajas de hasta el 50% en artículos tecnológicos seleccionados, disponibles en sus tiendas a nivel nacional.

Otra de las opciones será La Curacao Cash, que ofrecerá préstamos de dinero en efectivo sin fiador, con plazos de hasta 36 meses y hasta 60 días para realizar el primer pago.

Los consumidores que prefieran comprar desde sus hogares también podrán acceder a promociones exclusivas mediante la tienda virtual lacuracaonline.com.

La Curacao celebra 15 años de Black Friday

La campaña de este año marca la décimo quinta edición del Black Friday de La Curacao en Nicaragua.

Jessica Barquero, gerente comercial de la empresa, destacó que durante estos 15 años han buscado ofrecer alternativas para que las familias puedan renovar sus hogares y adquirir los productos que necesitan.

“Queremos ofrecerles oportunidades para renovar, estrenar y vivir mejor, llevándose todo lo que quieran con las cuotas más bajas del mercado”, expresó Barquero.

El Black Friday 2026 de La Curacao es presentado por AKT y Frigidaire, con el patrocinio de Samsung, Camas Olympia, Capri, LG y Mabe, además del apoyo de Black & Decker, Facenco y Honor.

Las personas interesadas en conocer las promociones podrán visitar las sucursales de La Curacao en Nicaragua o consultar sus redes sociales oficiales.