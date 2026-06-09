Emprendimiento preserva el auténtico sabor del quesillo boaqueño en Tiangue Hugo Chávez

El sabor tradicional de Boaco tiene un lugar especial en el Tiangue Hugo Chávez de la capital gracias a Doña Hilda García Noguera, quien desde hace diez años comparte con las familias nicaragüenses una de las recetas más representativas de la gastronomía nacional: el auténtico quesillo boaqueño.

El producto se distingue por su calidad al combinar tortillas recién elaboradas, crema pura, cebolla encurtida y el punto exacto de acidez.

Doña Hilda, una de las emprendedoras fundadoras de este espacio, atiende de lunes a domingo en horarios de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Como parte de las acciones del Gobierno de Nicaragua, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos ha fortalecido las capacidades de este negocio familiar a través de capacitaciones, ruedas de negocios y ferias.

Esta iniciativa no solo preserva la tradición culinaria de la «ciudad de dos pisos», sino que también genera empleos locales.

Para acompañar los quesillos, el negocio ofrece una variedad de refrescos naturales a base de maíz.

Además de la atención directa en el tiangue, se realizan pedidos especiales y servicio de entrega a domicilio en Managua, los cuales se pueden solicitar a través del número telefónico 8992-5232.

